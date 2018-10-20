ملخص مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج السبت 20/10/2018 في الدوري الألماني

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ملخص مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج، حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً هاماً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فولفسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على أرض دولة ألمانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثلاثين والدقيقة الثامنة والأربعين، إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريغيز في الدقيقة الثالثة والسبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فولفسبورج في المباراة المهاجم هورست في الدقيقة الثالثة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثامن في إطار مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق بايرن ميونخ رصيده إلى 16 نقطة، فيما استقر رصيد فريق فولفسبورج عند 9 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق بايرن ميونخ الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / ديفيد ألابا.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياغو ألكانتارا / أريين روبن / خاميس رودريغيز / سيرجي جنابري.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً فرض فريق بايرن ميونخ سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار بحثه عن تسجيل الأهداف من أجل تسهيل مهمته نوعاً ما، وفي مقابل ذلك حاول فريق فولفسبورج التمركز في خط وسط ميدانه من أجل إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه.

وفي الدقيقة الثانية عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق بايرن ميونخ في المباراة، وذلك حينما نفذ الكولومبي خاميس رودريغيز ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة رائعة، ولكن حارس مرمى فريق فولفسبورج أبعدها بنجاح إلى الخارج مبقياً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الخامسة والعشرين هدد فريق بايرن ميونخ من جديد مرمى مضيفه، وهذه المرة حينما سدد النجم الهولندي المخضرم أريين روبن كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى فريق فولفسبورج واصل تألقه وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الثلاثين نجح فريق بايرن ميونخ أخيراً في ترجمة سيطرته الكاملة على المباراة، وذلك بعدما سجل له البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول عقب انفراده بحارس مرمى فريق فولفسبورج ليتقدم الفريق البافاري بأولى الأهداف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق بايرن ميونخ بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج، في شوط المباراة الثاني دخل فريق بايرن ميونخ عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وضمان النقاط الثلاث، وفي مقابل ذلك حاول فريق فولفسبورج أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف من أجل انتزاع نقطة وحيدة من فم الأسد.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين نجح فريق بايرن ميونخ في تحقيق مبتغاه، وذلك بعدما سجل له المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني إثر استغلاله خطأ فادح مشترك ما بين الظهير الأيمن وبين حارس مرمى فريق فولفسبورج حاسماً الأمور بنسبة كبيرة للغاية.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين تلقى فريق بايرن ميونخ ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تحصل لاعبه المخضرم أرين روبن على بطاقة صفراء ثانية له في المباراة، مما جعل الحكم يُشهر له البطاقة الحمراء مباشرة ليُكمل الفريق البافاري اللقاء بعشرة لاعبين فقط لا غير.

وفي الدقيقة الثالثة والستين اشتعلت أجواء المباراة أكثر، وذلك بعدما تمكن فريق فولفسبورج من تقليص الفارق عقب تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر المهاجم هورست إثر استغلاله ثغرة في خط دفاع الفريق البافاري.

وعلى الرغم إلا أن إصرار فريق بايرن ميونخ على تسجيل المزيد من الأهداف كان كبيراً للغاية، وفي الدقيقة الثانية والسبعين تحقق له ما أراد بعدما انفرد خاميس رودريغيز بحارس مرمى فريق فولفسبورج محرزاً الهدف الثالث لمصلحة فريقه.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز هام للغاية لمصلحة فريق بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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