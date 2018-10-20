تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام وفاق سطيف

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في إطار إياب الدور نصف لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.
وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 أكتوبر 2018 على أرض دولة الجزائر.
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وقد جاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:
- حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.
- خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / محمد هاني / صبري رحيل / أيمن أشرف.
- خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / هشام محمد / وليد سليمان / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / ميدو جابر / أحمد حمدي.
- خط الهجوم: مروان محسن / وليد أزارو / صلاح محسن.
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