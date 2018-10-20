ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 20/10/2018

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ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب جون سميث على أرض دولة إنجلترا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق ليفربول في المباراة اللاعب المصري محمد صلاح في الدقيقة الرابعة والعشرين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق ليفربول رصيده إلى 23 نقطة، فيما استقر رصيد فريق هدرسفيلد تاون عند 3 نقاط فقط لا غير.

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وجاءت تشكيلة فريق ليفربول الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / أدم لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح / شيردان شاكيري / دانييل ستوريدج.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول فريق ليفربول أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وفي مقابل ذلك تراجع فريق هدرسفيلد تاون بكامل عناصره إلى خط وسط ميدانه من أجل حرمان فريق ليفربول من تشكيل أي خطورة على مرماه.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز الهجومي بشكل واضح للغاية على لاعبي فريق ليفربول في ظل التنظيم الدفاعي المحكم الذي تميز به فريق هدرسفيلد تاون منذ مطلع المباراة، وهو الأمر الذي جعل فريق ليفربول غير قادر على تهديد مرمى أصحاب الأرض بأي شكل من الأشكال.

ولكن ذلك الوضع لم يستمر طويلاً نظراً لإصرار فريق ليفربول على تسجيل الأهداف، وفي الدقيقة الرابعة والعشرين ومن أول فرصة نجح فريق ليفربول في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر المصري محمد صلاح الذي لم يحتفل بالهدف كالمعتاد في ظل الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها في الآونة الأخيرة بسبب غيابه عن التهديف إضافة إلى تراجع مستواه الفني.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق هدرسفيلد تاون في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الحادية والثلاثين وذلك حينما سدد اللاعب جوناثان كرة قوية جداً من خارج منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر تصدى للكرة محافظاً على نظافة شباك فريق ليفربول من الأهداف.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، في شوط المباراة الثاني دخل فريق ليفربول عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك بحث فريق هدرسفيلد تاون عن تعديل النتيجة بأي وسيلة ممكنة في ظل المردود الجيد الذي قدمه في الشوط الأول.

وقبل انطلاق صافرة الحكم مباشرة حاول الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن يقوم بإحكام السيطرة بشكل أكبر على خط وسط الميدان، وذلك من خلال إشراك الهولندي جورجينيو فينالدوم بدلاً من الإنجليزي جوردان هندرسون.

وفي الدقيقة الرابعة والستين كاد فريق ليفربول ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المصري محمد صلاح كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر بقليل لحارس مرمى فريق هدرسفيلد تاون.

وفي الدقيقة السبعين واصل المدرب الألماني يورغن كلوب إجراء التعديلات على خط وسط ميدانه، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب البرازيلي فابينيو بدلاً من الإنجليزي أدم لالانا العائد حديثاً من الإصابة.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز هام للغاية لمصلحة فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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