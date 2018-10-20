ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية السبت 20/10/2018 في الدوري الإسباني

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ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية، حقق فريق برشلونة فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من البرازيلي فيليبي كوتينيو في الدقيقة الثالثة، إضافة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الثانية عشر، وأيضاً الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة الثالثة والستين من ركلة جزاء، وأيضاً الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة الثامنة والثمانين، فيما أهداف فريق إشبيلية في المباراة كلاً من اللاعب بابلو سارابيا في الدقيقة التاسعة والسبعين، إضافة إلى الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق إشبيلية عند 16 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق إشبيلية الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: توماس.

خط الدفاع: كاريكو / سيمون كايير / سيرجي غوميز.

خط الوسط: خيسوس نافاس / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / بابلو سارابيا / آرانا.

خط الهجوم: وسام بن يدر / أندري سيلفا.

المدير الفني: الإسباني بابلو ماشين.

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية، في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الثالثة اشتعلت أجواء المباراة كثيراً، وذلك بعدما نجح فريق برشلونة في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع الفريق الأندلسي وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الكتالونية.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إشبيلية في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة السادسة حينما سدد اللاعب أرانا كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيسر لحارس المرمى الألماني تير شتيغن تصدى للكرة وحرم الضيوف من تعديل النتيجة.

وفي الدقيقة الثانية عشر جاء عقاب فريق برشلونة بشكل سريع للغاية على فرصة فريق إشبيلية الضائعة، وذلك حينما سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لمصلحة فريقه وسط حالة من الصدمة من جانب لاعبي فريق إشبيلية.

وفي الدقيقة الرابعة والعشرين تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض نجمه الأول ليونيل ميسي إلى إصابة قوية جداً على مستوى الذراع الأيسر، مما جعله غير قادر على إكمال بقية أطوار المباراة، وبالتالي قام المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بإخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الفرنسي عثماني ديمبيلي بدلاً منه.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مريح لمصلحة فريق برشلونة بهدفين مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإشبيلية، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق إشبيلية أن يعود في النتيجة بأي وسيلة ممكنة وخاصة في ظل عدم تواجد النجم ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين كاد فريق برشلونة ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن القائم الأيمن لحارس المرمى توماس تصدى للكرة مبقياً على إثارة المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والستين سنحت أمام فريق إشبيلية فرصة مثالية للغاية من أجل تقليص الفارق، وذلك حينما سدد المهاجم البرتغالي أندري سيلفا كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تير شتيجن تصدى للكرة ببراعة كبيرة للغاية منقذاً مرمى فريقه من أولى الأهداف.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير تحصل فريق برشلونة على ركلة جزاء، ليتولى تنفيذها المهاجم لويس سواريز بنجاح محرزاً الهدف الثالث لمصلحة الفريق الكتالوني قاضياً بنسبة كبيرة للغاية على جميع آمال فريق إشبيلية في المباراة.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين كاد فريق برشلونة يُضيف رابع أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد المهاجم لويس سواريز كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى توماس تصدى لها بنجاح وحرم أصحاب الأرض من التسجيل.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة التاسعة والسبعين، تمكن فريق إشبيلية من إحياء آماله من جديد نوعاً ما في المباراة، وذلك بعدما سجل له اللاعب بابلو سارابيا الهدف الأول بطريقة رائعة للغاية وسط حالة من الصمت في مدرجات ملعب الكامب نو خوفاً من عودة الفريق الأندلسي في النتيجة.

وفي الدقيقة الحادية والثمانين حاول المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي أن يقوم بإراحة المهاجم لويس سواريز تمهيداً لمشاركته في التحديات المعقدة القادمة، وذلك من خلال إشراك اللاعب منير الحدادي بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة الثامنة والثمانين وحينها اختتم فريق برشلونة أهدافه في المباراة من خلال تسجيل الهدف الرابع والذي جاء عبر النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن فريق إشبيلية من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة، وذلك عبر البديل الكولومبي لويس مورييل عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق برشلونة، لتذهب بعد ذلك المباراة مباشرة إلى نهايتها دون أي جديد على وقع فوز هام للغاية لمصلحة فريق برشلونة

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