محمد صلاح يستعيد عافيته ويُحقق إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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استعاد المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري عافيته من جديد اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018، وذلك بعدما ساهم في فوز فريقه اليوم خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث سجل المصري محمد صلاح الهدف الوحيد لمصلحة فريقه ليفربول في المباراة، ليُهدي بذلك فريقه النقاط الثلاث الغالية التي جعلته في مركز وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس عدد النقاط مع فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

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وبناءً على ذلك الهدف رفع المصري محمد صلاح عدد أهدافه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 50 هدفاً، علماً بأن المصري محمد صلاح لم يُسجل في الموسم الحالي سوى أربعة أهداف فقط لا غير لمصلحة فريقه ليفربول.

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