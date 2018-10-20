محمد صلاح يستعيد عافيته ويُحقق إنجاز تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements
استعاد المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري عافيته من جديد اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018، وذلك بعدما ساهم في فوز فريقه اليوم خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
حيث سجل المصري محمد صلاح الهدف الوحيد لمصلحة فريقه ليفربول في المباراة، ليُهدي بذلك فريقه النقاط الثلاث الغالية التي جعلته في مركز وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز بنفس عدد النقاط مع فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة.
Advertisements
وبناءً على ذلك الهدف رفع المصري محمد صلاح عدد أهدافه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 50 هدفاً، علماً بأن المصري محمد صلاح لم يُسجل في الموسم الحالي سوى أربعة أهداف فقط لا غير لمصلحة فريقه ليفربول.
إقرأ أيضاً:
- ملخص مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 20/10/2018
- موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات أرسنال بمشاركة “محمد النني” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات مانشستر سيتي في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات بايرن ميونخ في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات باريس سان جيرمان في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات يوفنتوس بمشاركة “كريستيانو رونالدو” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات ريال مدريد في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات برشلونة بقيادة “ليونيل ميسي” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019
- موعد مباريات الدوري الأوروبي في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019
- موعد مباريات كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات والقنوات الناقلة للبطولة
- موعد مباريات ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019
Advertisements
التعليقات