موعد مباراة إنتر وميلان في الدوري الايطالي اليوم الاحد 21/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وميلان، يستعد فريق إنتر لملاقاة جاره فريق ميلان في مساء اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق قطبي مدينة ميلانو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر وميلان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر وميلان.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر وميلان، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر وميلان في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر وميلان

موعد مباراة إنتر وميلان، يستعد فريق إنتر لملاقاة جاره فريق ميلان في مساء اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وميلان تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر وميلان والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنتر وميلان، سوف تكون مباراة إنتر وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الأولى، وأخيراً سوف تكون مباراة إنتر وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنتر وميلان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إنتر وميلان، يدخل فريق إنتر غمار مباراته المرتقبة للغاية أمام جاره فريق ميلان في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولا شك أن فريق إنتر يمر بوضعية مثالية للغاية في الآونة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، مما جعل طموحات جماهير النادي كبيرة للغاية في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها فريق إنتر في صفوفه في الموسم الحالي.

وبكل تأكيد سوف يكون الأسبوع الحالي حاسماً للغاية في مشوار فريق إنتر سواء على الصعيد المحلي من خلال مباراة ديربي ميلانو أولاً أمام جاره فريق ميلان، أو حتى على الصعيد القاري من خلال الرحلة الصعبة للغاية خارج أرضه أمام مضيفه فريق برشلونة الإسباني في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره فريق ميلان على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دامبروزيو / ميلان / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بورخا فاليرو / أنطونيو كاندريفا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

أما على الجانب المقابل لا يبدو فريق ميلان في وضعية جيدة على الإطلاق مثلما هو الحال بالنسبة إلى جاره فريق إنتر، وذلك على الرغم من المستوى الفني المميز الذي قدمه فريق الروسونيري منذ مطلع الموسم الحالي، إلا أن النتائج السلبية لا تزال تُطارد الفريق نوعاً ما على الصعيد المحلي بشكل خاص.

ومن المؤكد أن جماهير نادي ميلان تعلم جيداً أن فريقهُا لن يكون قادراً في الموسم الحالي على المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، إلا أن الجميع يُطالب على الأقل بضرورة إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، وذلك حتى يضمن فريق ميلان مقعده مرة أخرى في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل في السنوات الماضية.

ولعل ما يُريح أعصاب جماهير نادي ميلان نوعاً ما، هى مشاركة فريق الروسونيري من جديد في الموسم الحالي في مسابقة الدوري الأوروبي، مما يمنح فريق ميلان فرصة كبيرة مرة أخرى من أجل حجز مقعد مباشر له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم بعيداً عن الصراع المحلي.

ولن يتحقق ذلك لفريق ميلان إلا من بوابة الفوز بلقب الدوري الأوروبي في نهاية الموسم الحالي، علماً بأن فريق ميلان كان قد وصل إلى مرحلة الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة في الموسم الماضي، إلا أنه قد تم إقصائه على يد نظيره فريق أرسنال الإنجليزي الذي فاز على حساب فريق الروسونيري ذهاباً وإياباً.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي جينارو غاتوزو مدرب فريق ميلان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام جاره فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ماتيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / تيموي باكايوكو / خواكين سوسو / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: جونزالو هيغواين.

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