هل يُشارك ميسي في الكلاسيكو بعد إصابته الخطيرة ؟ برشلونة يرد رسمياً !

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عاشت جماهير نادي برشلونة إضافة إلى عشاق كرة القدم بشكل عام في كل مكان حول العالم أوقاتاً عصيبة للغاية في مساء يوم أمس السبت الموافق 20 أكتوبر 2018، وذلك في اللحظة التي سقط فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني على أرض الملعب إثر تعرضه إلى إصابة خطيرة على مستوى ذراعه الأيمن.

وجاءت هذه الإصابة الخطيرة في المباراة التي جمعت بين فريق برشلونة وبين ضيفه فريق إشبيلية على ملعب الكامب نو في إطار مسابقة الدوري الإسباني، علماً بأن فريق برشلونة قد أنهى المباراة على وقع فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهاية المطاف، مما جعله يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الليغا الإسبانية وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

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وفي الدقيقة الرابعة والعشرين جاءت اللحظة التي لم يكن يرغب أي عاشق لكرة القدم في رؤيتها، وذلك حينما سقط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على يده بشكل قوي للغاية، مما جعله يصرخ من شدة الألم في ذراعه الأيمن، علماً بأن الجهاز الطبي للفريق الكتالوني حاول أن يقوم بعلاج البرغوث الأرجنتيني بأي وسيلة ممكنة إلا أنه فشل في ذلك نهاية المطاف.

ومن جانبه حسم نادي برشلونة كل الجدل بشكل نهائي حول مدى حجم إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك من خلال إصدار بيان رسمي عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

حيث أكد نادي برشلونة في بيانه الرسمي أن الفحوصات الطبية الأولية قد أثبتت تعرض النجم ليونيل ميسي إلى كسر في ذراعه الأيمن، وهو الأمر الذي سوف يجعله يغيب عن الملاعب بشكل مؤكد لمدة 3 أسابيع قادمة مع احتمالية غياب لمدة أسبوع إضافي.

وبناءً على ذلك يتأكد غياب النجم ليونيل ميسي عن صفوف فريقه برشلونة في شهر هام للغاية نظراً لكونه حافل بالمباريات المعقدة على الفريق الكتالوني، ويكفي الإشارة إلى أن النجم ليونيل ميسي سوف يغيب عن مباراة كلاسيكو الأرض أمام الغريم التقليدي فريق ريال مدريد، وإضافة إلى ذلك سوف يغيب أيضاً عن المباراتين أمام فريق إنتر الإيطالي ذهاباً وإياباً في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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