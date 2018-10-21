تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنتر وميلان في مباراة اليوم بالدوري الإيطالي

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يشهد ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو في مساء اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق إنتر نظيره فريق ميلان في ديربي ميلانو ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إنتر وميلان تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إنتر وميلان منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دامبروزيو / ستيفان دي فراي / ميلان / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بورخا فاليرو / أنطونيو كاندريفا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ماتيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / تيموي باكايوكو.

خط الهجوم: خواكين سوسو / جياكومو بونافينتورا / جونزالو هيغواين.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق ميلان حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

والآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق إنتر حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ساسولو 0/1 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 2/2 فريق تورينو، الدوري الإيطالي.

فريق بولونيا 3/0 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 1/0 فريق بارما، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 1/2 فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.

فريق سامبدوريا 1/0 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 1/2 فريق فيورنتينا، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 0/2 فريق كالياري، الدوري الإيطالي.

فريق أيندهوفن الهولندي 2/1 فريق إنتر، دوري أبطال أوروبا.

فريق سبال 2/1 فريق إنتر، الدوري الإيطالي.

أما الآن سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق ميلان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق نابولي 2/3 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/2 فريق روما، الدوري الإيطالي.

فريق كالياري 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق دوديلانج من لوكسمبورج 1/0 فريق ميلان، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 2/2 فريق أتالانتا، الدوري الايطالي.

فريق إمبولي 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ساسولو 4/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/3 فريق أولمبياكوس اليوناني، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 1/3 فريق كييفو فيرونا، الدوري الإيطالي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات كلاً من فريق إنتر إضافة إلى فريق ميلان القادمة في شهر أكتوبر الحالي على مستوى جميع المسابقات:

فريق ميلان / فريق ريال بيتيس الإسباني، الخميس 25 أكتوبر 2018، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان / فريق سامبدوريا، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان / فريق جنوى، الأربعاء 31 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي.

فريق برشلونة الإسباني / فريق إنتر، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق إنتر، الإثنين 29 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي.

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