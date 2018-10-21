موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي بمشاركة “محمد النني” الاثنين 22/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في مساء يوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وتحديداً عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وليستر سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ارسنال وليستر سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي

موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي، يستعد فريق أرسنال لملاقاة ضيفه فريق ليستر سيتي في مساء يوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي، سوف تكون مباراة ارسنال وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ارسنال وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ارسنال وليستر سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ارسنال وليستر سيتي، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاقتراب بشكل أكبر من صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ولا شك أن النتائج الإيجابية التي نجح فريق أرسنال في تحقيقها في الآونة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، قد زادت من طموحات جماهيره بشكل كبير للغاية في الموسم الحالي.

حيث باتت جماهير نادي أرسنال تحلم بالمنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، إضافة إلى المنافسة أيضاً على جميع الألقاب الأخرى والتي تتمثل في لقب الدوري الأوروبي، وأيضاً كلاً من لقب كأس الإتحاد الإنجليزي وأخيراً لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وبكل تأكيد تُدرك جماهير نادي أرسنال جيداً أن المنافسة على جميع هذه الألقاب لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل قوة الأندية الأخرى على مستوى جميع المسابقات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال قد أكد أن فريقه قادر على التتويج بالألقاب في الموسم الحالي، وخاصة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن النادي اللندني منذ مدة طويلة للغاية.

حيث نجح فريق أرسنال في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 2003 / 2004، وذلك حينما فاز باللقب رفقة مدربه الفرنسي السابق المخضرم أرسين فينغر الذي تمكن من تحقيق اللقب دون أن يتعرض فريقه إلى أي خسارة على الإطلاق.

ولم ينجح فريق أرسنال منذ ذلك الموسم في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من اللاعبين الأكثر من رائعين الذي لعبوا لصالح الفريق اللندني طوال هذه السنوات الماضية، إلا أن الفشل دائماً ما كان يُلاحق فريق أرسنال مما جعل جماهير نادي أرسنال تنسى طعم الفوز بالألقاب.

وكان فريق أرسنال قريباً للغاية من التتويج بلقب أوروبي غالي في الموسم الماضي، وذلك حينما تمكن من الوصول إلى الدور نصف النهائي في مسابقة الدوري الأوروبي، إلا أن فريق أرسنال قد تعرض إلى الإقصاء في نهاية المطاف على يد نظيره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / أرون رامسي / مسعود أوزيل / تشاكا.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق ليستر سيتي في هذه المباراة، وخاصة في ظل عدم قدرة فريق الثعالب على المنافسة على أي لقب في الموسم الحالي، مما سوف يجعل فريق ليستر سيتي يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق، وهو ما يجعله مرشحاً لتقديم مباراة كبيرة على أرضية ملعب الإمارات.

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