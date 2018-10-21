بعد انسحاب صلة السعودية..الأهلي يتعاقد رسمياً مع شركة راعية كبرى !

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 عن تعاقده بشكل رسمي مع إحدى الشركات الراعية الكبرى، وذلك تعقيباً على انسحاب شركة صلة السعودية من رعاية النادي الأهلي في الفترة الماضية.

حيث تعاقد النادي الأهلي رسمياً مع شركة بريزنتيشن المصرية، وذلك من أجل رعاية النادي الأهلي بعقد يمتد بين الطرفين لمدة أربع سنوات قادمة، علماً بأن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يقوم بعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد في مقر النادي الأهلي من أجل الكشف عن التفاصيل الكاملة للعقد المبرم بين الطرفين.

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وقد جاء تعاقد النادي الأهلي مع شركة بريزنتيشن المصرية بعد العديد من الاجتماعات طوال الأيام الماضية، وذلك بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وبين محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن المصرية، علماً بأن عملية توقيع العقود قد تمت بشكل رسمي في صباح اليوم بمقر النادي الأهلي في الجزيرة بحضور حسام صالح الرئيس التنفيذي لشركة إعلام المصريين.

وبذلك نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في حل أزمة رعاية النادي الأهلي، وخاصة بعدما قامت شركة صلة السعودية بالانسحاب من رعاية النادي الأهلي في الفترة الماضية بسبب الخلاف الحاد بين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وبين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت شركة صلة السعودية قد تعاقدت مع النادي الأهلي في مطلع الموسم الحالي، وذلك في صفقة تاريخية وصلت قيمتها إلى مبلغ 500 مليون جنيه مصري وهو أعلى عقد رعاية لأي نادي مصري في التاريخ بأكمله.

ولكن هذه العلاقة الطيبة بين الطرفين لم تستمر طويلاً، وتحديداً منذ أن بدأ الخلاف بين الكابتن محمود الخطيب وبين المستشار تركي آل الشيخ على مدار أشهر طويلة، ولم تقم شركة صلة بفسخ عقدها مع النادي الأهلي إلا حينما قامت جماهير القلعة الحمراء بإهانة المستشار تركي آل الشيخ بقوة في المباراة التي جمعت بين المارد الأحمر وبين ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام.

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