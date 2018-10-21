تعرف على حكم مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

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كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 النقاب عن حكام مباريات اليوم الأول ضمن مباريات الجولة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، علماً بأن مباريات اليوم من الجولة الثالثة سوف تُقام في يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 أكتوبر 2018.

وفي أبرز مباريات يوم الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا، سوف تكون المواجهة المنتظرة في كافة أنحاء العالم، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه الثقيل فريق يوفنتوس الإيطالي على مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد في واحدة من المباريات الكلاسيكية على مدار التاريخ بأكمله.

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ومن جانبه قام الإتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعيين الحكم الصربي ميلوراد مازيتش من أجل إدارة هذه المباراة المنتظرة بين فريق مانشستر يونايتد وبين ضيفه فريق يوفنتوس، وخاصة في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها الحكم الصربي على مستوى أعرق المسابقات الأوروبية، مما يجعله الأنسب من أجل تولي قيادة ذلك النوع من المباريات التاريخية.

وسوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق مانشستر يونايتد وبين ضيفه فريق يوفنتوس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن فريق يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة بعدما تمكن من حصد 6 نقاط من أول جولتين في دور المجموعات، بينما يأتي فريق مانشستر يونايتد خلفه مباشرة في المركز الثاني في الترتيب بعدما تمكن من حصد 4 نقاط.

وإليكم الآن جميع مباريات يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر يونايتد / فريق يوفنتوس، ملعب أولد ترافورد، المجموعة الثامنة.

فريق أيك أثينا اليوناني / فريق بايرن ميونخ الألماني، المجموعة الخامسة.

فريق يونج بويز السويسري / فريق فالنسيا الإسباني، المجموعة الثامنة.

فريق شاختار الأوكراني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المجموعة السادسة.

فريق ريال مدريد الإسباني / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، ملعب سانتياغو بيرنابيو، المجموعة السابعة.

فريق روما الإيطالي / فريق سيسكا موسكو الروسي، ملعب الأولمبيكو، المجموعة السابعة.

فريق هوفنهايم الألماني / فريق أولمبيك ليون الفرنسي، المجموعة السادسة.

فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق بنفيكا البرتغالي، المجموعة الخامسة.

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