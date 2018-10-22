تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام الإنتاج الحربي بكأس مصر

Advertisements

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء يوم أمس الأحد الموافق 21 أكتوبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولم تعرف قائمة فريق الزمالك تواجد العديد من العناصر الأساسية لأسباب فنية، حيث غاب عن قائمة فريق الزمالك كلاً من: مصطفى فتحي / أحمد مدبولي / محمد أحمد / حميد أحداد / محمود حسن / محمد عبد السلام / محمود عبد المنصف.

Advertisements

أما قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود علاء / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / حمدي النقاز / حازم إمام / بهاء مجدى / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / فرجاني ساسي / أيمن حفني / إبراهيم حسن / محمود عبد العزيز / عبد الله جمعة / محمد إبراهيم / محمد حسن / يوسف أوباما.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

وسوف تُقام مباراة فريق الزمالك القادمة مع ضيفه فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: بعد انسحاب صلة السعودية..الأهلي يتعاقد رسمياً مع شركة راعية كبرى !