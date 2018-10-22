تعرف على تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ليستر سيتي

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يشهد ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أرسنال ضيفه فريق ليستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ارسنال وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ارسنال وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليستر سيتي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / تشاكا / أرون رامسي / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق ليستر سيتي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق ليستر سيتي، يمتلك في رصيده 12 نقطة.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أرسنال 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كارديف سيتي 3/2 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 2/4 فريق فورسكلا الأوكراني، الدوري الأوروبي.

فريق أرسنال 0/2 فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق برينتفورد، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق أرسنال 0/2 فريق واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كاراباخ من اذربيجان 3/0 فريق أرسنال، الدوري الأوروبي.

فريق فولهام 5/1 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق أرسنال القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق أرسنال، الخميس 25 أكتوبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كريستال بالاس / فريق أرسنال، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق بلاكبول، الأربعاء 31 أكتوبر 2018، كأس الرابطة الإنجليزية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق ليفربول، السبت 3 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 8 نوفمبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق ولفرهامبتون، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورنموث / فريق أرسنال، 25 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق فورسكلا الأوكراني / فريق أرسنال، 29 نوفمبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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