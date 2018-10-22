موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء 23/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ووفاق سطيف في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يستعد فريق الأهلي لملاقاة مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، سوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي ووفاق سطيف والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته الحاسمة أمام مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أو الخروج بنتيجة التعادل من أجل ضمان تأهله إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فوز المارد الأحمر في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره في العاصمة المصرية القاهرة بهدفين مقابل لا شئ، سوف يجعل حظوظه في التأهل إلى الدور النهائي أكبر من منافسه فريق وفاق سطيف، والذي بات بدوره في حاجة ماسة إلى تسجيل ثلاثة أهداف في شباك ضيفه فريق الأهلي دون استقبال أي هدف في مرماه من أجل التأهل أيضاً إلى الدور النهائي.

ويُدرك فريق الأهلي جيداً أن مهمته في مباراة الإياب لن تكون بتلك السهولة التي تتوقعها جماهير القلعة الحمراء، وخاصة وأن المباراة سوف تُقام على ملعب 8 مايو الذي ستشهد مدرجاته حضوراً جماهيرياً غفيراً للغاية من أجل مساندة فريق وفاق سطيف.

ويعلم فريق الأهلي أيضاً أن الجماهير الجزائرية دائماً ما تكون عاملاً مؤثراً للغاية في نتيجة المباريات الأفريقية، وخاصة في ظل الأجواء المشحونة التي تصنعها في المدرجات مع العلم بأن مدرجات ملعب 8 مايو قريبة جداً من أرض الميدان، وهو الأمر الذي لن يكون في صالح أبناء القلعة الحمراء في نهاية المطاف.

ويحلم فريق الأهلي بالعودة من جديد إلى منصة التتويج على الصعيد الأفريقي، حيث لم يعرف فريق الأهلي طعم الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2013، وذلك حينما فاز باللقب الثامن في تاريخه على حساب نظيره فريق أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي في ذلك الوقت.

ومن جانبه كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق وفاق سطيف، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / محمد هاني / صبري رحيل / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / هشام محمد / أحمد حمدى / ميدو جابر / أحمد حمودي / وليد سليمان / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الحاسمة أمام مضيفه فريق وفاق سطيف على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / وليد سليمان / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل تبدو مهمة فريق وفاق سطيف في غاية الصعوبة، وذلك على الرغم من أنه سوف يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، إلا أن فريق وفاق سطيف يعلم جيداً أن تسجيل ثلاثة أهداف أو حتى هدفين على الأقل في شباك ضيفه فريق الأهلي، إضافة إلى عدم استقبال أي هدف في مرماه سوف يكون أمراً مستحيلاً أمام أعرق أندية القارة السمراء وهو النادي الأهلي.

ولكن وفي الوقت ذاته لن يفقد فريق وفاق سطيف الأمل، وخاصة وأن الفريق الجزائري من الممكن أن يجد منافسه فريق الأهلي ليس في حالة جيدة في المباراة بعكس ما كان عليه الحال في مباراة الذهاب، وحينها لن تكون مهمة فريق وفاق سطيف معقدة في ظل رغبته في الوصول إلى المباراة النهائية هو أيضاً.

وبكل تأكيد سوف يُحاول المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف أن يشحن لاعبيه من الناحية النفسية بشكل كبير، وذلك حتى يكون فريقه قادراً على العودة من جديد في نتيجة المباراة، علماً بأن فريق وفاق سطيف سوف يكون مطالباً بتحقيق الانتصار دون سواه حتى لو لم يتمكن من التأهل إلى الدور النهائي من أجل إرضاء جماهيره الغفيرة التي سوف تكون حاضرة في المباراة.

ويسعى فريق وفاق سطيف إلى الصعود من جديد على منصة التتويج الأفريقية في نسخة العام الحالي 2018، علماً بأن الفريق الجزائري لم يعرف طعم الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2014، وذلك حينما فاز باللقب على حساب نظيره فريق فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن المتوقع أن يقوم المغربي رشيد الطاوسي المدير الفني لفريق وفاق سطيف بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة جزائرية سوف تتألف في هذه الحاسمة أمام ضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

مصطفى زغبة / سيد علي / حمزة بنوح / محمد إسلام باكير / عبد المؤمن جابو / أكرم جحنيط / إلياس سيدهم / زكريا دراوي / ميلود ربيعي / هواري فرحاني / رضواني.

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