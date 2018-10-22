تعرف على حكم كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم النقاب اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر 2018 عن حكم مباراة كلاسيكو الأرض، والتي سوف تجمع فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مساء يوم الأحد القادم الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

حيث قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتعيين الحكم الإسباني خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز من أجل إدارة مباراة كلاسيكو الأرض بين فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، كما قام الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً بتعيين الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديث من أجل تولي الإشراف على تقنية “VAR” خلال مباراة كلاسيكو الأرض.

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وتأتي مباراة كلاسيكو الأرض بين فريق برشلونة وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد ضمن مباريات الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، علماً بأن المباراة سوف تُقام تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة كلاسيكو الأرض القادمة تاريخية للغاية، وخاصة وأنها سوف تعرف لأول مرة منذ عام 2009 غياب كلاً من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوقت ذاته.

حيث رحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ناديه السابق ريال مدريد قبل مطلع الموسم الحالي متجهاً إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سوف يغيب بداعي الإصابة، وذلك بعدما تعرض إلى كسر في مرفق ذراعه الأيمن في المباراة الماضية لفريقه أمام ضيفه فريق إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني.

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