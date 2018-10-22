موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس بمشاركة “كريستيانو رونالدو” الثلاثاء 23/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد ويوفنتوس في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد ويوفنتوس والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق يوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن فريق مانشستر يونايتد يعلم جيداً أن ذلك الاختبار المعقد سوف يكون مختلفاً للغاية عن أي اختبار آخر خاضه فريق الشياطين الحمر في الموسم الحالي على الصعيد المحلي، علماً بأن فريق مانشستر يونايتد سبق له وأن واجه في الموسم الحالي كلاً من فريق توتنهام هوتسبير إضافة إلى فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الانتصار في المباراتين، حيث تعرض إلى الخسارة في المباراة الأولى على يد ضيفه فريق توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، أما المباراة الثانية فقد اكتفى فيها بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق تشيلسي.

ويُدرك فريق مانشستر يونايتد أن فريق يوفنتوس أقوى بكثير من فريق توتنهام هوتسبير إضافة إلى فريق تشيلسي، وهو الأمر الذي يُزيد بدوره من حجم الضغوطات على لاعبي فريق مانشستر يونايتد، وأيضاً على البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بشكل خاص.

ويعلم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن ضمان بقائه كمدرباً لفريق مانشستر يونايتد في السنوات القادمة، لن يحدث إلا في حالة نجح في إعادة فريق مانشستر يونايتد إلى الطريق الصحيح من جديد سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ومن جانبها تأمل جماهير نادي مانشستر يونايتد في وصول فريقهُا إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، حيث تم إقصاء فريق مانشستر يونايتد في الموسم الماضي من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة على يد فريق إشبيلية الإسباني.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق يوفنتوس في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد، وذلك على الرغم من تعثر فريق السيدة العجوز في مطلع الأسبوع الحالي عقب سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فريق جنوى في مسابقة الدوري الإيطالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق يوفنتوس كان قد نجح قبلها مباشرة في تحقيق ثمانية انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإيطالي، وذلك بقيادة نجمه الجديد في الموسم الحالي وهو البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبكل تأكيد سوف تكون كل الأنظار متجهة نحو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يعود بدوره لمواجهة ناديه القديم للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وأن واجه النجم كريستيانو رونالدو فريق مانشستر يونايتد في عام 2013، وذلك حينما كان لاعباً وقتها في صفوف فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وكان ذلك في الدور ربع النهائي من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا في ذلك الوقت، علماً بأن النجم كريستيانو رونالدو قد سجل وقتها هدفين في شباك فريق مانشستر يونايتد، حيث جاء الهدف الأول على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، بينما جاء الهدف الثاني على ملعب أولد ترافورد الذي يحتضن المباراة المرتقبة هذه المرة مع فريق يوفنتوس.

وبجانب النجم كريستيانو رونالدو يمتلك فريق يوفنتوس في صفوفه عناصر بارزة للغاية على مستوى جميع الخطوط، وهو ما يجعل فريق يوفنتوس مرشحاً بنسبة كبيرة للغاية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الأوروبية التاريخية.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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