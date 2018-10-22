موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 23/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة ضيفه فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، سوف تكون مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وفيكتوريا بلزن والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فيكتوريا بلزن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بسبب تراجع نتائج الفريق الملكي طوال الفترة الماضية.

ولم ينعم فريق ريال مدريد بالراحة على الإطلاق في الآونة الأخيرة سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وذلك بعدما تعرض الفريق الملكي إلى الخسارة في المباريات الخمسة الماضية على التوالي في سيناريو لم يكن هناك أي أحد يتوقعه من جانب عشاق النادي الملكي قبل انطلاقة الموسم الحالي.

وبكل تأكيد تزداد حجم الضغوطات يوماً بعد الآخر على الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد، وخاصة بعدما أكدت العديد من وسائل الإعلام العالمية وتحديداً الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز لن تصبر على المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي أكثر من ذلك.

وتبقى مسألة إقالة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي من منصبه مسألة وقت فقط لا أكثر من ذلك، وخاصة في حالة استمرار النتائج السلبية للفريق الملكي في الفترة القادمة، علماً بأن الإقالة من المرجح أن تأتي في مطلع الأسبوع المقبل وليس في الأسبوع الحالي.

ولا شك أن المباراة القادمة أمام فريق فيكتوريا بلزن لن تكون بتلك الصعوبة على فريق ريال مدريد، مما سوف يمنح المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المزيد من الوقت من أجل محاولة تصحيح المسار قبل فوات الآوان.

ولكن وقت الاختبار الحقيقي سوف يكون في يوم الأحد القادم الموافق 28 أكتوبر 2018، وذلك حينما يحين موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين فريق ريال مدريد وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة، حيث ستُشكل هذه المباراة منعطفاً هاماً للغاية في مشوار المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي مع فريق ريال مدريد في الموسم الحالي.

ولعل ما يُعطي المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي الأمل بشكل أكبر، هو غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف فريقه برشلونة في مباراة كلاسيكو الأرض، وهو الأمر الذي سوف يُزيد من حظوظ الفريق الملكي كثيراً في هذه المباراة المنتظرة لكل عشاق كرة القدم في العالم بأكمله.

ولكن وقبل كل ذلك يجب على فريق ريال مدريد أولاً أن ينتصر على حساب ضيفه فريق فيكتوريا بلزن في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حتى تكون معنويات اللاعبين على الأقل مرتفعة نوعاً ما قبل موعد مباراة كلاسيكو الأرض، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن الانتصار على حساب الفريق التشيكي سوف يُقلل أيضاً بنسبة صغيرة من حجم الضغوطات على الفريق الملكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فيكتوريا بلزن على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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