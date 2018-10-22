موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في كأس مصر الثلاثاء 23/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والإنتاح الحربي في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره فريق الإنتاج الحربي في مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، سوف تكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD، كما ستكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي.

آخر تحضيرات الزمالك والإنتاج الحربي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي في مسابقة كأس مصر، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الزمالك لا يسعى فقط إلى بلوغ الدور القادم من عمر المسابقة، وإنما يطمح للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة كأس مصر، حيث كان فريق الزمالك قد نجح في التتويج بلقب كأس مصر في الموسم الماضي عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب نظيره فريق سموحة بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن المؤكد أن حظوظ فريق الزمالك في الموسم الحالي سوف تكون كبيرة للغاية على مستوى جميع المسابقات التي يُشارك فيها، وذلك سواء على الصعيد المحلي إضافة إلى الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد العربي.

ويرجع ذلك أولاً إلى الاستقرار الفني لأبناء القلعة البيضاء رفقة السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي، أما السبب الثاني فهي الصفقات القوية للغاية التي قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من أجل تدعيم صفوف الفارس الأبيض.

ويسير فريق الزمالك حتى هذه اللحظة بخطى ثابتة للغاية نحو تحقيق أهدافه على مستوى جميع المسابقات، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق الزمالك يعلم جيداً أن الأصعب قادم في الطريق من خلال المباريات المعقدة سواء محلياً أو قارياً.

وقبل فترة التوقف الدولي الماضية مباشرة ارتفعت معنويات لاعبي وأيضاً جماهير نادي الزمالك نوعاً ما، وذلك بعدما نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب كأس السوبر المصري السعودي عقب فوزه على حساب نظيره فريق الهلال السعودي.

وعلى الرغم من أن هذه المباراة تُعتبر مباراة ودية لا أكثر من ذلك، إلا أن الفوز على فريق عريق مثل فريق الهلال السعودي سوف يكون له أهمية كبيرة للغاية ستتضح نتائجها في الفترة القادمة، وذلك حينما يحين موعد المباريات الكبيرة لفريق الزمالك.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدى / أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / فرجاني ساسي / أيمن حفني / إبراهيم حسن / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / محمد حسن.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

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