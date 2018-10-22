كارتيرون يتخذ قراراً هاماً للغاية قبل مواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر 2018 قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل موعد المباراة المنتظرة بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في إطار إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

حيث قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فرض حظر التجوال على جميع لاعبي فريق الأهلي في فندق إقامة المارد الأحمر في دولة الجزائر، وذلك حتى يكون تركيز لاعبي فريق الأهلي كبيراً قبل موعد المواجهة الحاسمة أمام فريق وفاق سطيف.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على الأراضي المصرية بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن مباراة الإياب لن تكون سهلة للغاية على المارد الأحمر في ظل الأجواء المشحونة التي ستعرفها مدرجات ملعب 8 مايو في مدينة سطيف الجزائرية.

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