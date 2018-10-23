تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي ووفاق سطيف في مباراة اليوم

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يشهد ملعب 8 مايو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق وفاق سطيف الجزائري ضيفه فريق الأهلي ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي ووفاق سطيف تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي ووفاق سطيف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية، كما سيكون المعلق الجزائري عادل خلو هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق وفاق سطيف والتي اختارها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف / صبري رحيل / محمد هاني.

خط الوسط: هشام محمد / حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / وليد سليمان / ميدو جابر / أحمد حمدى / أحمد حمودي / كريم نيدفيد.

خط الهجوم: صلاح محسن / وليد أزارو / مروان محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق وفاق سطيف:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / ساليف كوليبالي / أيمن أشرف.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / إسلام محارب / وليد سليمان / أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

وإليكم الآن تشكيل فريق وفاق سطيف المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

مصطفى زغبة / محمد إسلام باكير / حمزة بنوح / عبد المؤمن جابو / سيد علي / إلياس سيدهم / أكرم جحنيط / ميلود ربيعي / زكريا دراوي / رضواني / هواري فرحاني.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق وفاق سطيف حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني عشر: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 11 نقطة، الدوري المصري الممتاز.

المركز الثالث: فريق وفاق سطيف، يمتلك في رصيده 18 نقطة، الدوري الجزائري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 0/3 فريق تاونشيب رولز البوتسواني، دوري أبطال أفريقيا.

فريق تاونشيب رولز البوتسواني 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق المصري البورسعيدي 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 0/0 فريق النجمة اللبناني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الترجي الرياضي التونسي 1/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/1 فريق وادي دجلة، الدوري المصري الممتاز.

فريق حرس الحدود 2/0 فريق الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 3/4 فريق كمبالا سيتي الأوغندي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/0 فريق الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز.

فريق حوريا كوناكري الغيني 0/0 فريق الأهلي، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 0/4 فريق حوريا كوناكري الغيني، دوري أبطال أفريقيا.

فريق النجمة اللبناني 4/1 فريق الأهلي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الأهلي 0/2 فريق وفاق سطيف الجزائري، دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي 4/3 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الأهلي 2/3 فريق الترسانة، كأس مصر.

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