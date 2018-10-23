الزمالك في مواجهة صعبة اليوم أمام الإنتاج الحربي..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الزمالك مع نظيره فريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام فريق الإنتاج الحربي والتي اختارها السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك:

حراسة المرمى: عماد السيد / محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح.

خط الدفاع: أحمد فتوح / بهاء مجدى / محمود علاء / حمدي النقاز / حازم إمام / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / فرجاني ساسي / طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمد عنتر / إبراهيم حسن / أيمن حفني / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: عمرو السعيد / كاسونجو كابونجو.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد إبراهيم / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وإليكم الآن قائمة فريق الإنتاج الحربي التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام فريق الزمالك والتي اختارها الكابتن مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي:

عامر عامر / أحمد يحيى / أحمد شديد قناوي / محمود البدري / محمود حمادة / محمد عادل / غنام محمد / موسى دياوارا / عبد العزيز محمود شحاتة / السيد الشبراوي / محمود البدري / معاذ الحناوي / محمود كابونجا / عبد الرحمن فاروق / كريم لالا / جيمس تيدي / عبد الرحمن بودي / ويليام / محمد مسعد / محمد رجب.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من الزمالك إضافة إلى فريق الإنتاج الحربي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

المركز الأول: فريق الإنتاج الحربي، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الزمالك حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق بتروجيت 0/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/5 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/0 فريق القادسية الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق مصر المقاصة 1/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/0 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق إنبي 4/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/3 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

فريق سموحة 1/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/2 فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق القادسية الكويتي 1/1 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الزمالك 0/1 فريق منية سمنود، كأس مصر.

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