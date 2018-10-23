ريال مدريد في اختبار سهل اليوم أمام فيكتوريا بلزن..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يحل فريق فيكتوريا بلزن التشيكي ضيفاً على نظيره فريق ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة السابعة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فيكتوريا بلزن والتي اختارها الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / تيبو كورتوا / كاسيا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو / ألفارو.

خط الوسط: توني كروس / لوكا مودريتش / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركو أسينسيو / لوكاس فاسكيز / إيسكو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فيكتوريا بلزن:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق فيكتوريا بلزن حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على الصعيد المحلي:

المركز السابع: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 14 نقطة، الدوري الإسباني.

المركز الثاني: فريق فيكتوريا بلزن، يمتلك في رصيده 28 نقطة، الدوري التشيكي الممتاز.

أما الآن سوف نستعرض لكم جدول ترتيب المجموعة السابعة التي يتواجد فيها كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق فيكتوريا بلزن في مسابقة دوري أبطال أوروبا حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق سيسكا موسكو الروسي، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الثاني: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: فريق روما الإيطالي، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: فريق فيكتوريا بلزن، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق ريال مدريد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ريال مدريد 4/2 فريق أتلتيكو مدريد، كأس السوبر الأوروبي.

فريق ريال مدريد 0/2 فريق خيتافي، الدوري الإسباني.

فريق جيرونا 4/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 1/4 فريق ليغانيس، الدوري الإسباني.

فريق أتلتيك بيلباو 1/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/3 فريق روما الإيطالي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ريال مدريد 0/1 فريق إسبانيول، الدوري الإسباني.

فريق إشبيلية 0/3 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 0/0 فريق أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

فريق سيسكا موسكو الروسي 0/1 فريق ريال مدريد، دوري أبطال أوروبا.

فريق ديبورتيفو ألافيس 0/1 فريق ريال مدريد، الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد 2/1 فريق ليفانتي، الدوري الإسباني.

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