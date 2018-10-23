تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من مانشستر يونايتد ويوفنتوس في مباراة اليوم

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يشهد ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا / خوان ماتا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

أما الآن سوف نستعرض لكم قائمة فريق يوفنتوس التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد والتي اختارها الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بن.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / كيليني / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو / أندريا بارزالي / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني.

خط الوسط: بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / رودريجو / دوغلاس كوستا / خوان كوادرادو.

خط الهجوم: باولو ديبالا / فيديريكو بيرنارديسكي / كين / كريستيانو رونالدو.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / مهدي بن عطية / كيليني.

خط الوسط: جواو كانسيلو / بليز ماتويدي / ميراليم بيانيتش / أليكس ساندرو.

خط الهجوم: دوغلاس كوستا / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق يوفنتوس حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على الصعيد المحلي:

المركز العاشر: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 14 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 25 نقطة، الدوري الإيطالي.

وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الثامنة التي يتواجد فيها كلاً من فريق مانشستر يونايتد إضافة إلى فريق يوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 حتى هذه اللحظة بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثاني: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الثالث: فريق فالنسيا الإسباني، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الرابع: فريق يونج بويز السويسري، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق يوفنتوس المهمة القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق يوفنتوس / فريق مانشستر يونايتد، 7 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق يوفنتوس، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق فالنسيا الإسباني، 27 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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