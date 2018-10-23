موعد مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة وإنتر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق إنتر الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإنتر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإنتر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإنتر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وإنتر

موعد مباراة برشلونة وإنتر، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق إنتر الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإنتر تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإنتر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإنتر، سوف تكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإنتر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإنتر، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة للغاية أمام ضيفه فريق إنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ولا شك أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق على فريق برشلونة، وخاصة وأن الفريق الكتالوني سوف يخوض جميع مبارياته القادمة لمدة شهر تقريباً بدون نجمه الأول وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي كان قد تعرض إلى الإصابة بكسر في مرفق ذراعه الأيمن في المباراة الماضية التي جمعت بين فريقه وبين ضيفه فريق إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من أن جماهير نادي برشلونة تُردد منذ تلك اللحظة، أن الفريق الكتالوني لا يتمثل في لاعب واحد فقط، إلا أن الجماهير الكتالونية تعلم جيداً أن فريقهُم سوف يتأثر بشكل كبير للغاية طوال المباريات القادمة التي سوف يغيب عنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ذلك الأمر واضحاً بصورة جلية للغاية طوال الشوط الثاني من المباراة الماضية بين فريق برشلونة وبين ضيفه فريق إشبيلية، حيث أنهى فريق برشلونة الشوط الأول على وقع تقدمه بهدفين مقابل لا شئ في تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 24 دقيقة.

ولكن كل الأمور تغيرت في شوط المباراة الثاني بالرغم من نجاح فريق برشلونة في تسجيل هدفين، إلا أن فريق إشبيلية تمكن هو أيضاً من تسجيل هدفين في شباك الفريق الكتالوني، ولولا براعة حارس مرمى فريق برشلونة وهو الألماني تير شتيغن لكان فريق إشبيلية قد خرج متعادلاً أو حتى فائزاً من هذه المباراة نظراً لكثرة الفرص الخطيرة التي سنحت لمصلحة الفريق الأندلسي.

ومن سوء حظ فريق برشلونة أن إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي قد جاءت في فترة يحتاج فيها الفريق الكتالوني إلى كل عناصره الأساسية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق برشلونة سوف يصطدم بكلاً من فريق إنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومن ثم سوف يصطدم بغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مسابقة الدوري الإسباني في ظرف أسبوع واحد فقط لا غير.

ولن يقتصر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عند ذلك الحد فحسب، حيث من المرجح أيضاً أن يغيب ليونيل ميسي عن مباراة الإياب أمام فريق إنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يعني بالتالي أن فريق برشلونة سوف يكون مهدداً بنسبة كبيرة بفقدان صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، إضافة إلى احتمالية فقدان المركز الأول في صدارة مجموعته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إنتر في وضعية مثالية للغاية قبل خوضه هذه المواجهة المرتقبة أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة بعدما نجح الفريق في الفوز بموقعة ديربي ميلانو في مطلع الأسبوع الحالي عقب فوزه على حساب جاره فريق ميلان بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وبكل تأكيد سوف يُساهم ذلك الانتصار في موقعة الديربي في رفع معنويات لاعبي فريق إنتر كثيراً، مما يُرجح كفة فريق إنتر نوعاً في المباراة أمام الفريق الكتالوني في ظل أيضاً غياب النجم ليونيل ميسي عن صفوف أصحاب الأرض.

ومن جانبه كشف الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق برشلونة، حيث جاءت قائمة فريق إنتر على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش / باديلي / بيرني.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ستيفان دي فراي / أندريا رانوكيا / كوادو أسامواه / جواو ميراندا / ميلان.

خط الوسط: بورخا فاليرو / ماتياس فيسينو / مارسيلو بروزوفيتش / إيفان بيريسيتش / كيتا بالدي / بوليتانو / أنطونيو كاندريفا.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي / مارتينيز.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي سباليتي مدرب فريق إنتر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / أنطونيو كاندريفا / بورخا فاليرو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

إقرأ أيضاً: هل يُشارك ليونيل ميسي في الكلاسيكو بعد إصابته الخطيرة ؟ برشلونة يرد رسمياً !