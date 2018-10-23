موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 24/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في مساء يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول والنجم الأحمر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في مساء يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، سوف تكون مباراة ليفربول والنجم الأحمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول والنجم الأحمر منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول والنجم الأحمر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة مع ضيفه فريق النجم الأحمر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل البقاء داخل دائرة المنافسة على صدارة جدول ترتيب هذه المجموعة الثالثة.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن مهمته لن تكون بهذه السهولة من أجل التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة عن هذه المجموعة الثالثة، وخاصة في ظل تواجد أيضاً كلاً من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إضافة إلى فريق نابولي الإيطالي في المجموعة ذاتها.

وتُعتبر نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي متباينة للغاية، حيث نجح في الجولة الأولى من دور المجموعات في تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولكن وفي الجولة الثانية من دور المجموعات تلقى فريق ليفربول خسارته الأولى، والتي جاءت خارج أرضه على يد مضيفه فريق نابولي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وهي النتائج التي أشعلت بدورها الصراع بين الأندية الثلاثة على أول مقعدين في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في ظل رغبة كلاً منهم في التأهل إلى الدور القادم في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستفاق فريق ليفربول نوعاً ما بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة، ويأتي ذلك بعدما نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار بصعوبة بالغة للغاية في مطلع الأسبوع الحالي خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدف وحيد مقابل لا شئ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولن يكون فريق ليفربول مضغوطاً على الإطلاق طوال الفترة القادمة، وذلك بعكس ما كان عليه الحال في الفترة الماضية بسبب كثرة المباريات الصعبة التي خاضها فريق الريدز على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن الأزمة تكمن في فشل فريق ليفربول في معظم هذه الاختبارات الصعبة التي مضت.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق ليفربول لا يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل حصد الألقاب، وذلك على الرغم من المستويات المميزة التي قدمها فريق الريدز منذ الموسم الماضي وحتى الآن على كافة المستويات.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الهدف الرئيسي لفريق ليفربول في الموسم الحالي، هو التتويج بأي لقب من الألقاب التي يُنافس عليها سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وذلك من أجل تفادي سيناريو السنوات الماضية التي دائماً ما يخرج فيها ليفربول خالي الوفاض دون الفوز بأي لقب على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق النجم الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / دانييل ستوريدج / روبيرتو فيرمينو.

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