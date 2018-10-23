موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء 24/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي باريس سان جيرمان وأيضاً عشاق النجم البرازيلي نيمار جونيور يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونابولي.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان ونابولي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي، يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة ضيفه فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونابولي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي، سوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة باريس سان جيرمان ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات باريس سان جيرمان ونابولي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونابولي، يدخل فريق باريس سان جيرمان غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل محاولة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

ولا شك أن فريق باريس سان جيرمان يعلم جيداً أن ضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، سوف يمر حتماً من خلال الفوز على حساب نظيره فريق نابولي سواء في مباراة الذهاب في العاصمة الفرنسية باريس، أو حتى في مباراة الإياب على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا في مطلع شهر نوفمبر القادم.

وعلى الرغم من البداية المتعثرة لفريق باريس سان جيرمان في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، والتي تمثلت في الخسارة التي تعرض لها خارج أرضه على يد مضيفه فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الفريق الباريسي نجح في استعادة التوازن من جديد عقب فوزه الكاسح في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة.

ولا يقتصر هدف فريق باريس سان جيرمان في الموسم الحالي على التأهل فقط إلى الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإنما يطمح الفريق الباريسي إلى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المسابقة في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها في صفوفه.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة باريسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / ماركينيوس / تياغو سيلفا / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مثالياً للغاية بالنسبة إلى فريق نابولي قبل خوضه هذه المباراة الصعبة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق نابولي يتصدر جدول ترتيب هذه المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط.

وبكل تأكيد تعلم جماهير نادي نابولي أن التأهل عبر هذه المجموعة المعقدة إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة، سوف يكون في غاية الصعوبة نظراً للقوة التي يتمتع بها كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق ليفربول الإنجليزي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق نابولي سوف يؤمن بكامل حظوظه في المنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة، ولعل ما ساهم في ذلك هو الفوز الذي نجح في تحقيقه في الجولة الماضية على حساب ضيفه فريق ليفربول بهدف وحيد مقابل لا شئ مما أشعل بدوره الصراع على صدارة المجموعة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق نابولي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ليفربول والنجم الأحمر بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 24/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة