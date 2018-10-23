تعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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نجح فريق الأهلي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر 2018 في حجز مقعده في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، وذلك على الرغم من تعرضه إلى الخسارة خارج أرضه على يد مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب 8 مايو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر.

وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن فريق الأهلي كان قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل لا شئ، مما جعل هدفه في مباراة الإياب يُساهم في تأهله إلى الدور النهائي من عمر المسابقة.

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ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب سوف تُقام في يوم 2 نوفمبر 2018 على الملعب الأولمبي في رادس على أرض دولة تونس، بينما سوف تُقام مباراة الإياب في يوم 9 نوفمبر 2018 في العاصمة المصرية القاهرة.

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