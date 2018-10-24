تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإنتر في مباراة اليوم

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة الإسباني ضيفه فريق إنتر الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإنتر تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإنتر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام فريق إنتر:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / شومي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / فيليبي كوتينيو / رافينيا ألكانتارا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / منير الحدادي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إنتر:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وإليكم الآن قائمة فريق إنتر التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام فريق برشلونة:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش / باديلي / بيرني.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ستيفان دي فراي / أندريا رانوكيا / كوادو أسامواه / جواو ميراندا / دامبروزيو / ميلان.

خط الوسط: ماتياس فيسينو / بورخا فاليرو / مارسيلو بروزوفيتش / إيفان بيريسيتش / أنطونيو كاندريفا / بوليتانو / كيتا بالدي.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي / مارتينيز.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق إنتر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سيمي فرساليكو / ميلان / ستيفان دي فراي / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / بورخا فاليرو / أنطونيو كاندريفا / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى إنتر حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على الصعيد المحلي:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 18 نقطة، الدوري الإسباني.

المركز الثالث: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 19 نقطة، الدوري الإيطالي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جدول ترتيب المجموعة الثانية التي يتواجد فيها كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق إنتر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثاني: فريق إنتر، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

المركز الرابع: فريق أيندهوفن الهولندي، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق برشلونة الهامة المقبلة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر الإيطالي / فريق برشلونة، 6 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أتلتيكو مدريد / فريق برشلونة، 24 نوفمبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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