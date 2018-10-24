محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ليفربول والنجم الأحمر

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 مباراة سهلة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول والنجم الأحمر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق النجم الأحمر:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / شيردان شاكيري / دانييل ستوريدج.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ليفربول إضافة إلى فريق النجم الأحمر حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 23 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الأول: فريق النجم الأحمر، يمتلك في رصيده 34 نقطة، الدوري الصربي.

وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق النجم الأحمر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق نابولي الإيطالي، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: فريق النجم الأحمر، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/3 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نابولي الإيطالي 0/1 فريق ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق هدرسفيلد تاون 1/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات ليفربول الهامة في الفترة المقبلة في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق أرسنال / فريق ليفربول، السبت 3 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق ليفربول، 28 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق إيفرتون، 2 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 16:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق نابولي الإيطالي، 11 ديسمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق مانشستر يونايتد، 16 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق أرسنال، 29 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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