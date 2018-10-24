تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من باريس سان جيرمان ونابولي في مباراة اليوم

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يشهد ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس في مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه فريق نابولي الإيطالي، ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ونابولي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة باريس سان جيرمان ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق نابولي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: توماس مونييه / ماركينيوس / تياغو سيلفا / خوان بيرنات.

خط الوسط: أدريان رابيو / ماركو فيراتي / أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / نيمار جونيور / إدينسون كافاني.

المدير الفني: الألماني توماس توخيل.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق نابولي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: هيساج / راؤول ألبيول / كاليدو كوليبالي / ماريو روي.

خط الوسط: آلان / زيلينسكي / ماريك هامسيك.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / خوسيه ماريا كاليخون / لورينزو إنسيني.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق نابولي حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 30 نقطة، الدوري الفرنسي.

المركز الثاني: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 21 نقطة، الدوري الإيطالي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جدول ترتيب المجموعة الثالثة التي يتواجد فيها كلاً من فريق باريس سان جيرمان إضافة إلى فريق نابولي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق نابولي، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الثاني: فريق ليفربول الإنجليزي، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: فريق باريس سان جيرمان، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: فريق النجم الأحمر الصربي، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق باريس سان جيرمان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق باريس سان جيرمان 0/4 فريق موناكو، كأس السوبر الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/3 فريق كُان، الدوري الفرنسي.

فريق جانجون 3/1 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/3 فريق انجيه، الدوري الفرنسي.

فريق نيم 4/2 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/4 فريق سانت إيتيان، الدوري الفرنسي.

فريق ليفربول الإنجليزي 2/3 فريق باريس سان جيرمان، دوري أبطال أوروبا.

فريق رين 3/1 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/4 فريق ستاد ريمس، الدوري الفرنسي.

فريق نيس 3/0 فريق باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 1/6 فريق النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا.

فريق باريس سان جيرمان 0/5 فريق أولمبيك ليون، الدوري الفرنسي.

فريق باريس سان جيرمان 0/5 فريق أميان، الدوري الفرنسي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق باريس سان جيرمان الهامة المقبلة في شهر أكتوبر الحالي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق أولمبيك مارسيليا / فريق باريس سان جيرمان، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الفرنسي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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