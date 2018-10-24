موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي الخميس 25/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق موعد كلاسيكو الكرة السعودية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والاتحاد في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والاتحاد، سوف تكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، كما ستكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

آخر تحضيرات الهلال والاتحاد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يدخل فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي غمار كلاسيكو الكرة القدم السعودية أمام غريمه فريق الاتحاد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاشتراك في صدارة جدول ترتيب المسابقة رفقة فريق النصر المتصدر في الوقت الحالي.

ولا شك أن فريق الهلال يسعى فريق الموسم الحالي للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وخاصة في ظل الإمكانيات الفنية الهائلة التي يمتلكها فريق الهلال في الموسم الحالي، والتي تجعله مؤهلاً حتى من أجل المنافسة على كافة الألقاب على جميع المستويات.

ويُدرك فريق الهلال جيداً أن مهمة الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين لن يكون سهلاً على الإطلاق، وخاصة في ظل المستوى المميز للغاية الذي يُقدمه فريق النصر منذ مطلع الموسم الحالي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق النصر لم يتعرض إلى أي خسارة أو يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق خاضها في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق الهلال سوف يُعاني كثيراً من أجل الفوز بزعامة كرة القدم السعودية في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام ضيفه فريق الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق الاتحاد في وضعية كارثية للغاية في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي دفع مجلس إدارة نادي الاتحاد إلى إقالة الأرجنتين رامون دياز من منصب المدير الفني لفريق الاتحاد بعد مرور أول 5 أسابيع فقط من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من قيام إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش من أجل إنقاذ العميد من الوضعية الكارثية التي أصبح عليها في الوقت الراهن، إلا أن فريق الاتحاد لا يزال في حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل التجانس مع طريقة اللعب المدرب الكرواتي.

وهو الأمر الذي لن يصب بدون أدنى شك في مصلحة فريق الاتحاد في موقعة كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام غريمه التقليدي فريق الهلال، علماً بأن فريق الاتحاد لم يتذوق حتى هذه اللحظة طعم الانتصار في أي مباراة تماماً بعد مرور أول ست جولات من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وبكل تأكيد بات الهدف الرئيسي لفريق الاتحاد في الموسم الحالي هو محاولة إنهاء مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في إحدى المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال آسيا، وإضافة إلى ذلك أيضاً محاولة المنافسة بكل قوة على لقب كأس ولي العهد السعودي وأيضاً كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة اتحادية سوف تتألف في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام غريمه فريق الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: خالد السميري / زياد الصحفي / ماثيو / تياغو.

خط الوسط: كريم الأحمدي / دي سوزا / كارلوس فيلانويفا.

خط الهجوم: خورخي فالديفيا / روماريو / ألكسندر بيزيتش.

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