ملخص مباراة برشلونة وإنتر الأربعاء 24/10/2018 في دوري أبطال أوروبا

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ملخص مباراة برشلونة وإنتر، حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق إنتر الإيطالي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين فى مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة في المباراة كلاً من البرازيلي رافينيا ألكانتارا في الدقيقة الثانية والثلاثين، إضافة إلى الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة الثالثة والثمانين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق برشلونة رصيده إلى 9 نقاط، فيما استقر رصيد فريق إنتر عند 6 نقاط.

وجاءت تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / رافينيا ألكانتارا / أرثور.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق إنتر الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: دامبروزيو / ميلان / جواو ميراندا / كوادو أسامواه.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / ماتياس فيسينو / أنطونيو كاندريفا / بورخا فاليرو / إيفان بيريسيتش.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي.

المدير الفني: الإيطالي سباليتي.

ملخص مباراة برشلونة وإنتر والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإنتر، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة فريق برشلونة الذي يخوض المباراة على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة مما يجعله مطالباً بتحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب هذه المجموعة.

وفي الدقيقة الثامنة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة فريق برشلونة في المباراة، وذلك حينما سدد المدافع الفرنسي كليمنت كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى سمير هاندانوفيتش تصدى لها ببراعة وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف.

ومع مرور الدقائق واصل فريق برشلونة ضغطه على ضيفه سعياً لتسجيل الهدف الأول، وفي الدقيقة الثانية والثلاثين نجح فريق برشلونة في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما استغل البرازيلي رافينيا ألكانتارا ثغرة في خط دفاع فريق إنتر ليتمكن على إثرها من تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه في المباراة وسط فرحة كبيرة من طرف الجماهير الكتالونية.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق إنتر في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين وذلك حينما سدد الأوروغوياني ماتياس فيسينو كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته علت العارضة بقليل ليضيع معها على الضيوف فرصة تعديل النتيجة.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق برشلونة بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة برشلونة وإنتر والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة برشلونة وإنتر، في شوط المباراة الثاني دخل فريق برشلونة عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي مقابل ذلك حاول فريق إنتر أن يبحث عن تعديل النتيجة بأي وسيلة ممكنة من أجل انتزاع نقطة وحيدة في نهاية المطاف من ملعب الكامب نو.

وفي الدقيقة الخمسين كاد فريق إنتر ينجح في تسجيل هدف التعادل، وذلك حينما سدد اللاعب البديل بوليتانو كرة مُخادعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الألماني تير شتيغن تألق بشكل ملفت للغاية وأبعدها إلى الخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الحادية والستين سنحت أمام فريق برشلونة فرصة مثالية للغاية من أجل حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما وجد المدافع الفرنسي كليمنت نفسه في وضعية انفرادية مع حارس المرمى سمير هاندانوفيتش، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح مبقياً على آمال فريقه في المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين واصل فريق برشلونة حملاته الهجومية بحثاً عن تسجيل ثاني أهدافه في المباراة، وهذه المرة حينما سدد البرازيلي فيليبي كوتينيو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن العارضة تصدت للكرة وحرمت الفريق الكتالوني من التسجيل.

وبعدها بدقيقة واحدة فقط لا غير حاول الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتأمين الجهة اليمنى لفريقه من الناحية الدفاعية، وذلك من خلال إشراك الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو بدلاً من متوسط الميدان رافينيا ألكانتارا.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة السابعة والسبعين، حاول المدرب الإيطالي سباليتي أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية نوعاً ما سعياً لخطف هدف التعادل في نهاية المطاف، وذلك من خلال إشراك السنغالي كيتا بالدي بدلاً من النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش.

وفي الدقيقة الثالثة والثمانين نجح فريق برشلونة في حسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سجل له الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا الهدف الثاني عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق إنتر، ليقضي بذلك على أي أمل مُتبقي لفريق إنتر في المباراة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الكتالونية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز في غاية الأهمية لمصلحة فريق برشلونة قبل صدامه المحلي المرتقب مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض.

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