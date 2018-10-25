موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة بمشاركة “محمد النني” اليوم الخميس 25/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مساء اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أرسنال وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد النني يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من أرسنال وسبورتينغ لشبونة في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة مضيفه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مساء اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة تحديداً في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، سوف تكون مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أرسنال وسبورتينغ لشبونة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة، يدخل فريق أرسنال غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق سبورتينغ لشبونة في مسابقة الدوري الأوروبي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب هذه المجموعة سعياً للاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور القادم من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق أرسنال يمر بأفضل فتراتُه على الإطلاق منذ وقت طويل للغاية، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق أرسنال تذوق طعم الفوز في آخر 11 مباراة خاضها على التوالي على مستوى جميع المسابقات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره أن فريق أرسنال قد تطور بشكل ملحوظ للغاية مع المدرب الإسباني أوناي إيمري، مما جعل طموحات جماهير النادي اللندني كبيرة للغاية بعد أن كان أملهم في مطلع الموسم هو محاولة العودة من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب الإسباني أوناي إيمري يعلم جيداً أن المشوار لا يزال طويلاً للغاية حتى يكون فريقه قادراً على المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب سواء المحلية أو حتى القارية، وخاصة في ظل فارق الإمكانات بين فريق أرسنال وبين بقية المنافسين على مختلف الألقاب.

ومن المؤكد أن هذه المباراة أمام فريق سبورتينغ لشبونة سوف تكون بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرات فريق أرسنال التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً لأن الفريق البرتغالي دائماً ما يُقدم مستويات مميزة للغاية على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.

ويبقى الاختبار الأهم الذي سوف يُحدد المستوى الذي وصل إليه فريق أرسنال، هو اللقاء المنتظر الذي سوف يجمع بينه وبين ضيفه فريق ليفربول في مطلع شهر نوفمبر القادم، وذلك على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن فريق أرسنال قد نجح في الآونة الأخيرة في الصعود إلى المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق أرسنال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق سبورتينغ لشبونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جويندوزي / أرون رامسي / هنريك مخيتاريان / مسعود أوزيل.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

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