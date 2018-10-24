بعد أهدافه في النجم الأحمر..محمد صلاح يتخطى أساطير كرة القدم في دوري أبطال أوروبا

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واصل المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي استعادة بريقه الضائع في الموسم الحالي، وذلك بعدما ساهم في فوز فريقه ليفربول في مساء اليوم الأربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 على حساب ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

حيث نجح المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فريقه ليفربول في الدقيقة الخامسة والأربعين، ومن ثم تمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لمصلحة فريقه في الدقيقة الخمسين من ركلة جزاء.

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وبذلك رفع المصري محمد صلاح عدد أهدافه مع فريقه ليفربول إلى 50 هدفاً خلال 65 مباراة خاضها مع فريق الريدز على مستوى جميع المسابقات، وبالتالي بات المصري محمد صلاح هو أسرع لاعب يُسجل 50 هدفاً لمصلحة فريق ليفربول في التاريخ، علماً بأن الإسباني فيرناندو توريس سبق وأن سجل 50 هدفاً لمصلحة فريق ليفربول ولكن ذلك تحقق خلال 72 مباراة خاضها مع الفريق.

ولم يقتصر الأمر بالنسبة إلى المصري محمد صلاح عند ذلك الحد فحسب، حيث نجح المصري محمد صلاح بعد هدفيه في مرمى فريق النجم الأحمر الصربي في رفع رصيد أهدافه إلى 15 هدفاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبذلك نجح المصري محمد صلاح في تخطي قائمة من الأساطير في عالم كرة القدم، وهم: الفرنسي زين الدين زيدان / الظاهرة البرازيلية رونالدو / البرازيلي أدريانو / الإسباني ديفيد فيا / الألماني ميروسلاف كلوزه / الفرنسي روبرت بيريز.

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