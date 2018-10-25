تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية اليوم

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية، وذلك حينما يستقبل فريق الهلال غريمه التقليدي فريق الاتحاد، ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام ضيفه فريق الاتحاد اليوم:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / أندري كاريو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية أمام مضيفه فريق الهلال اليوم:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: خالد السميري / زياد الصحفي / ماثيو / تياغو.

خط الوسط: كريم الأحمدي / دي سوزا / كارلوس فيلانويفا.

خط الهجوم: خورخي فالديفيا / روماريو / ألكسندر بيزيتش.

المدير الفني: الكرواتي سلافين بيليتش.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق الاتحاد حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق الهلال، يملك في رصيده 15 نقطة.

المركز الأخير: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده نقطتين فقط لا غير.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الهلال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الهلال 0/1 فريق الشباب العماني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.

فريق الهلال 0/1 فريق الفيحاء، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الرائد 3/1 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الهلال 1/3 فريق الباطن، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الفتح 3/2 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الشباب العماني 1/0 فريق الهلال، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 1/0 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الاتحاد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.

فريق الاتحاد 1/1 فريق الوصل الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 0/1 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 3/0 فريق القادسية، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق التعاون 3/5 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 2/2 فريق الوحدة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الوصل الإماراتي 0/0 فريق الاتحاد، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الفتح 0/2 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 1/1 فريق أُحد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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