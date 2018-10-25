حسين السيد يقود تشكيل الاتفاق المتوقع في مباراة اليوم أمام الحزم بالدوري السعودي

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يستعد فريق الاتفاق لملاقاة ضيفه فريق الحزم في مساء اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتفاق والحزم تحديداً في تمام الساعة 16:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 17:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 18:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتفاق والحزم منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المشفرة، وذلك على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق راشد الدوسري هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الاتفاق المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الحزم:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: أسامة الخلف / سعيد الربيعي / رامون أرياس / حسين السيد.

خط الوسط: فيليب كيس / علي هزازي / محمد الكويكبي / برايان / فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: كريستيان خوانكا.

المدير الفني: ليوناردو راموس.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق الاتفاق إضافة إلى فريق الحزم حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الخامس: فريق الاتفاق، يمتلك في رصيده 11 نقطة.

المركز التاسع: فريق الحزم، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق الاتفاق حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الاتفاق 1/1 فريق الرائد.

فريق الاتفاق 2/3 فريق الباطن.

فريق الاتفاق 0/3 فريق الفيحاء.

فريق الاتفاق 0/0 فريق أُحد.

فريق الاتفاق 2/6 فريق الأهلي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق الاتفاق القادمة حتى نهاية العام الحالي 2018 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الفيصلي / فريق الاتفاق، الخميس 1 نوفمبر 2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق الاتفاق، الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق النصر، 11 نوفمبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق التعاون / فريق الاتفاق، 23 نوفمبر 2018، الساعة 14:15 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق الشباب، 29 نوفمبر 2018، الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق القادسية / فريق الاتفاق، 6 ديسمبر 2018، الساعة 16:25 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق الوحدة، 13 ديسمبر 2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الفتح / فريق الاتفاق، 20 ديسمبر 2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق الاتحاد، 29 ديسمبر 2018، الساعة 16:35 عصراً بتوقيت القاهرة.

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