تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والفتح في مباراة اليوم بالدوري السعودي

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يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الفتح في مساء اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة المعروف بالجوهرة المشعة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والفتح تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والفتح منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الفتح:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعيد المولد / أليكسيس / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: سوزا / سلمان المؤشر / خواردو / حسين المقهوي / عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر السومة.

المدير الفني: بابلو جويدي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الفتح المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: كوفال.

خط الدفاع: آغوريغاري / محمد نعماني / علي / عبد الله العمار.

خط الوسط: منصور حمزي / توكو / محمد الفهيد / شنيحي.

خط الهجوم: الجهيم / الوسلاتي.

المدير الفني: التونسي فتحي الجبال.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الأهلي إضافة إلى فريق الفتح حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثالث: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

المركز السابع: فريق الفتح، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الأهلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق المحرق البحريني 2/0 فريق الأهلي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الأهلي 1/1 فريق التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق أُحد 2/0 فريق الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الأهلي 0/2 فريق الحزم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الأهلي 0/3 فريق المحرق البحريني، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الأهلي 0/2 فريق الباطن، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الأهلي 0/2 فريق الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتفاق 2/6 فريق الأهلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق الأهلي القادمة حتى نهاية العام الحالي 2018 في الموسم الحالي 2018 / 2019 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين:

فريق النصر / فريق الأهلي، السبت 3 نوفمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق القادسية، 9 نوفمبر 2018، الساعة 17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق الأهلي، 25 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الفيحاء، 30 نوفمبر 2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الرائد / فريق الأهلي، 8 ديسمبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الشباب، 15 ديسمبر 2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق الأهلي، 22 ديسمبر 2018، الساعة 19:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الوحدة / فريق الأهلي، 28 ديسمبر 2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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