محمد النني يقود تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام سبورتينغ لشبونة

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يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي في مساء اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة أرسنال وسبورتينغ لشبونة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق سبورتينغ لشبونة:

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / روب هولدينغ / ناتشو مونريال.

خط الوسط: محمد النني / جويندوزي / أرون رامسي / مسعود أوزيل / داني ويلباك.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق سبورتينغ لشبونة حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الرابع: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 21 نقطة، الدوري الإنجليزي الممتاز.

المركز الخامس: فريق سبورتينغ لشبونة، يمتلك في رصيده 13 نقطة، الدوري البرتغالي.

وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة الخامسة التي يتواجد فيها كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق سبورتينغ لشبونة في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثاني: فريق سبورتينغ لشبونة، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: فريق فورسكلا الأوكراني، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

المركز الرابع: فريق كاراباخ من أذربيجان، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

أما الآن سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أرسنال 2/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق تشيلسي 2/3 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كارديف سيتي 3/2 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نيوكاسل يونايتد 2/1 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 2/4 فريق فورسكلا الأوكراني، الدوري الأوروبي.

فريق أرسنال 0/2 فريق إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق برينتفورد، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق أرسنال 0/2 فريق واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كاراباخ من اذربيجان 3/0 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق فولهام 5/1 فريق أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق أرسنال 1/3 فريق ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق أرسنال الهامة المقبلة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق كريستال بالاس / فريق أرسنال، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق ليفربول، السبت 3 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الخميس 8 نوفمبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق توتنهام هوتسبير، 2 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق أرسنال، 5 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق أرسنال، 29 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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