تعرف على تشكيل ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام ريال بيتيس بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق ميلان الإيطالي لملاقاة ضيفه فريق ريال بيتيس الإسباني في مساء اليوم الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة في إطار دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ميلان وريال بيتيس تحديداً في تمام الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة ميلان وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ميلان المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ريال بيتيس:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: دافيدي كالابريا / ماتيو / أليسيو رومانيولي / ريكاردو رودريغيز.

خط الوسط: لوكاس بيليا / فرانك كيسي / تيموي باكايوكو.

خط الهجوم: خواكين سوسو / هاكان كالهانوغلو / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي جينارو غاتوزو.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق ريال بيتيس حتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني عشر: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 12 نقطة، الدوري الإيطالي.

المركز الحادي عشر: فريق ريال بيتيس، يمتلك في رصيده 12 نقطة، الدوري الإسباني.

وإليكم الآن جدول ترتيب المجموعة السادسة التي يتواجد فيها كلاً من فريق ميلان إضافة إلى فريق ريال بيتيس في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات:

المركز الأول: فريق ميلان، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثاني: فريق ريال بيتيس، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الثالث: فريق أولمبياكوس اليوناني، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الرابع: فريق دوديلانج من لوكسمبورج، لا يمتلك في رصيده أي نقطة على الإطلاق.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق ميلان حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق نابولي 2/3 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/2 فريق روما، الدوري الإيطالي.

فريق كالياري 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق دوديلانج من لوكسبمورج 1/0 فريق ميلان، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 2/2 فريق اتالانتا، الدوري الايطالي.

فريق إمبولي 1/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ساسولو 4/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

فريق ميلان 1/3 فريق أولمبياكوس اليوناني، الدوري الأوروبي.

فريق ميلان 1/3 فريق كييفو فيرونا، الدوري الإيطالي.

فريق إنتر 0/1 فريق ميلان، الدوري الإيطالي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق ميلان الهامة المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2018 على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق ميلان / فريق سامبدوريا، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال بيتيس الإسباني / فريق ميلان، الخميس 8 نوفمبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق يوفنتوس، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لاتسيو / فريق ميلان، 25 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبياكوس اليوناني / فريق ميلان، 13 ديسمبر 2018، الدوري الأوروبي، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق فيورنتينا، 22 ديسمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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