تعرف على رد فعل تركي آل الشيخ بعد موافقة الأهلي على خوض السوبر المصري السعودي

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قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بالتعليق في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق 25 أكتوبر 2018 على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والذي تمثل في موافقة النادي الأهلي على خوض مباراة كأس السوبر المصري السعودي ضد فريق اتحاد جدة السعودي.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري والأخ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رغبتهم لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان”.

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كما أضاف أيضاً: “من هذا المنطلق فإني أرحب بالأشقاء الذين نكن المحبة لهم ولِلأهلي وجمهوره الذي أعتز أن أكون أحدهم، في حال تحديد الموعد، سأكون أول الحاضرين للمباراة بإذن الله، وهذا غير مستغرب على الأشقاء في مصر بقيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، وكل رجالات مصر الذين عُرف عنهم العمل على تعميق العلاقة بين البلدين الشقيقين”.

وفي ختام حديثه قال: “لن نسمح لدويلات أو جماعات محظورة أن تُعكر صفو العلاقة بين الأشقاء، حفظ الله ملكنا الغالي سلمان بن عبد العزيز وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودامت المحبة بيننا”.

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