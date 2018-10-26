تعرف على تشكيل النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام الفيحاء بالدوري السعودي

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يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه فريق الفيحاء في مساء اليوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر 2018 على ملعب الملك سلمان بن عبد العزيز على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والفيحاء تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والفيحاء منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الفيحاء:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / حمد آل منصور.

خط الوسط: عوض خميس / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / يحيى الشهري / أحمد موسى.

خط الهجوم: حمد الله.

المدير الفني: الأوروغوياني كارينيو.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الفيحاء حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الأول: فريق النصر، يمتلك في رصيده 18 نقطة.

المركز الرابع عشر: فريق الفيحاء، يمتلك في رصيده 3 نقاط فقط لا غير.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق النصر حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على جميع المستويات:

فريق الجزيرة الإماراتي 2/1 فريق النصر، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق أُحد 2/1 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/2 فريق الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق القادسية 3/0 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 0/1 فريق التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/4 فريق الجزيرة الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق النصر 1/5 فريق الحزم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الباطن 2/0 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق النصر القادمة حتى نهاية العام الحالي 2018 في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق النصر / فريق الأهلي، السبت 3 نوفمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق النصر، 11 نوفمبر 2018، الساعة 18:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الشباب، 23 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الوحدة، 2 ديسمبر 201، الساعة 16:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق النصر، 8 ديسمبر 2018، الساعة 19:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الرائد، 14 ديسمبر 2018، الساعة 19:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق النصر، 21 ديسمبر 2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الفتح، 28 ديسمبر 2018، الساعة 19:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

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