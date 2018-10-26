الشباب في اختبار صعب اليوم أمام القادسية بالدوري السعودي..تعرف على تشكيل الشباب المتوقع

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يستعد فريق الشباب لملاقاة ضيفه فريق القادسية في مساء اليوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الشباب والقادسية تحديداً في تمام الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:05 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الشباب والقادسية منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق عبدالله الغامدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الشباب المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق القادسية:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: الجميزي / فاليري / محمد سالم / خالد الكعبي.

خط الوسط: آرثر / عبدالله الخيبري / جمال الدين بلعمري / أنطونيو دي سوزا / هتان باهبري.

خط الهجوم: ناصر الشمراني.

المدير الفني: الروماني ماريوس سوموديكا.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق الشباب حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الشباب 0/1 فريق الاتحاد، الجولة الأولى.

فريق الفيحاء 3/1 فريق الشباب، الجولة الثانية.

فريق الشباب 1/1 فريق الفتح، الجولة الثالثة.

فريق الرائد 1/1 فريق الشباب، الجولة الرابعة.

فريق التعاون 1/1 فريق الشباب، الجولة الخامسة.

فريق الشباب 1/0 فريق الهلال، الجولة السادسة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق الشباب القادمة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الوحدة / فريق الشباب، الخميس 1 نوفمبر 2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيصلي / فريق الشباب، الخميس 8 نوفمبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الشباب، 23 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق الشباب، 29 نوفمبر 2018، الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق أُحد، 6 ديسمبر 2018، الساعة 16:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الأهلي / فريق الشباب، 15 ديسمبر 2018، الساعة 17:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق الباطن، 21 ديسمبر 2018، الساعة 19:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الحزم / فريق الشباب، 28 ديسمبر 2018، الساعة 19:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق الشباب، 20 يناير 2019، الساعة 19:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق النصر، 1 مارس 2019، الساعة 18:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق الأهلي، 6 أبريل 2019، الساعة 17:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق الشباب، 2 مايو 2019، 19:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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