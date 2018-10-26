موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي بمشاركة “محمد صلاح” السبت 27/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق كارديف سيتي في يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكارديف سيتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وكارديف سيتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق كارديف سيتي في يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكارديف سيتي تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول وكارديف سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة ليفربول وكارديف سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وكارديف سيتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق كارديف سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، تُحتم عليه عدم التعثر في أي مباراة على الإطلاق طوال مبارياته القادمة سواء من خلال التعرض إلى الخسارة أو حتى السقوط في فخ التعادل.

وكان فريق ليفربول يعيش نوعاً ما فترة صعبة للغاية في الأسابيع الماضية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، إلا أنه تمكن من استعادة توازنه من جديد في الأسبوع الماضي بشكل خاص.

وجاء ذلك بعدما نجح فريق ليفربول أولاً في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه فريق هدرسفيلد تاون بهدف وحيد مقابل لا شئ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن ثم نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار العريض على حساب ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل فريق ليفربول الآن أن تستمر هذه السلسلة الإيجابية من النتائج في الفترة القادمة، علماً بأن فريق ليفربول تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة في الأسبوع المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق أرسنال على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويبقى الأمر المقلق لجماهير ليفربول في الموسم الحالي أن فريقهُم لم يعد قادراً على تخطي عقبة الأندية الكبيرة بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، حيث واجه فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي كلاً من فريق مانشستر سيتي إضافة إلى فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه فشل في تحقيق الانتصار في المباراتين بعدما اكتفى بنتيجة التعادل.

وبكل تأكيد تنفست جماهير نادي ليفربول الصعداء في المباراة الماضية أمام فريق النجم الأحمر الصربي، وذلك نظراً لأنها أول مباراة لفريق ليفربول في الموسم الحالي التي تشهد تسجيل أهداف لكلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حول الحالة النفسية التي يتواجد فيها المصري محمد صلاح منذ مطلع الموسم الحالي، حيث لم ينجح اللاعب المصري محمد صلاح في التخلص من الضغوطات الكثيرة التي يتعرض لها على الدوام في الموسم الحالي، وخاصة وأن جميع عشاقه كانوا يتوقعون تألقه من جديد بشكل ملفت مثلما كان الحال في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق كارديف سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

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