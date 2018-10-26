تعرف على قائمة الأهلي في مباراته القادمة أمام الوصل الإماراتي بكأس زايد

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر 2018 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الوصل الإماراتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ومن المقرر أن تُقام المباراة القادمة بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الوصل في مساء يوم الأحد القادم الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، علماً بأن مباراة الإياب سوف تُقام في شهر نوفمبر المقبل على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وقد جاءت قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الوصل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / صبري رحيل / محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / هشام محمد / كريم نيدفيد / أحمد الشيخ / محمد شريف / أحمد حمودي / وليد سليمان / ميدو جابر.

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن.

وكان فريق الأهلي قد تعرض إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه قد نجح في التأهل إلى الدور النهائي بفضل فوزه ذهاباً بهدفين مقابل لا شئ.

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