موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس زايد السبت 27/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والاتحاد السكندري في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، سوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أو على الأقل محاولة الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب برج العرب، وذلك حتى تكون مهمته أسهل في مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة.

ولا شك أن قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال قد رحمت فريق الزمالك من مواجهات في غاية التعقيد، وعلى الرغم من ذلك إلا أن منافسه فريق الاتحاد السكندري لن يكون خصماً سهلاً على الإطلاق سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الاتحاد السكندري قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما نجح في إقصاء فريق الترجي الرياضي التونسي حامل لقب المسابقة من الدور الماضي أي دور ال32، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن حظوظ فريق الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة سوف تكون متساوية مع حظوظ فريق الزمالك.

ويأمل فريق الزمالك أن يواصل نتائجه الطيبة في الفترة الماضية على جميع المستويات، والتي تمثل آخرها في فوزه على حساب نظيره فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شئ بعد الأوقات الإضافية، مما جعل الفارس الأبيض يحجز مقعده في الدور ربع النهائي في مسابقة كأس مصر في إطار سعيه للدفاع عن لقبه بطلاً للمُسابقة التي فاز بها في الموسم الماضي.

وبكل تأكيد يمتلك فريق الزمالك في الموسم الحالي كل المقومات التي تجعله يُنافس بكل قوة على مختلف الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، علماً بأن جماهير القلعة البيضاء تحلم بنجاح فريقهُا في حصد جميع الألقاب التي يُنافس عليها بالرغم من قوة الأندية المنافسة.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة هذه المباراة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد / عمر صلاح.

خط الدفاع: حازم إمام / حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدى / أحمد فتوح / محمد عبد الغني.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمود عبد العاطي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / محمد حسن.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / أيمن حفني / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

أما على الجانب المقابل فكان حلمي طولان المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قد كشف بدوره عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الزمالك، حيث جاءت قائمة فريق الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان / محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد بازوكا / رمزي خالد / كريم الديب / ويلسون / مروان النجار.

خط الوسط: نور السيد / أحمد الألفي / ديدييه كوريه / أحمد داودا / محمد ناصف / محمد حسن / أحمد مجدي.

خط الهجوم: بناهيني / رزاق سيسيه / خالد قمر / جدو.

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