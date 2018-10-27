تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام كارديف سيتي

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا اليوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق كارديف سيتي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وكارديف سيتي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وكارديف سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق كارديف سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ترتيب فريق ليفربول إضافة إلى فريق كارديف سيتي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 23 نقطة.

المركز السابع عشر: فريق كارديف سيتي، يمتلك في رصيده 5 نقاط.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/3 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نابولي الإيطالي 0/1 فريق ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق هدرسفيلد تاون 1/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/4 فريق النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق ليفربول الهامة المقبلة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق أرسنال / فريق ليفربول، السبت 3 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق ليفربول، 28 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق إيفرتون، 2 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق نابولي الإيطالي، 11 ديسمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق مانشستر يونايتد، 16 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول / فريق أرسنال، 29 ديسمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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