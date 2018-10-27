كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام إمبولي

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يستعد فريق يوفنتوس لملاقاة مضيفه فريق إمبولي في مساء اليوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 على ملعب كارلو كاستيلاني في مدينة إمبولي على أرض دولة إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وإمبولي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وإمبولي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق إمبولي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريجو / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / باولو ديبالا / كريستيانو رونالدو.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق إمبولي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 9 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 25 نقطة.

المركز الثامن عشر: فريق إمبولي، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق يوفنتوس حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق كييفو فيرونا 3/2 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/2 فريق لاتسيو، الدوري الإيطالي.

فريق بارما 2/1 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 1/2 فريق ساسولو، الدوري الإيطالي.

فريق فالنسيا الإسباني 2/0 فريق يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا.

فريق فروزينوني 2/0 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/2 فريق بولونيا، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 1/3 فريق نابولي، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 0/3 فريق يونج بويز السويسري، دوري أبطال أوروبا.

فريق أودينيزي 2/0 فريق يوفنتوس، الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس 1/1 فريق جنوى، الدوري الإيطالي.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي 1/0 فريق يوفنتوس، دوري أبطال أوروبا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق يوفنتوس الهامة المقبلة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق يوفنتوس / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء 7 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان / فريق يوفنتوس، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق فالنسيا الإسباني، 27 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيورنتينا / فريق يوفنتوس، 1 ديسمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق إنتر، 7 ديسمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تورينو / فريق يوفنتوس، 15 ديسمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق روما، 22 ديسمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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