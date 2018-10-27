تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك والاتحاد السكندري في مباراة اليوم

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يشهد ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية في مساء اليوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد السكندري ضيفه فريق الزمالك، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: عمر صلاح / محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: بهاء مجدى / أحمد فتوح / حمدي النقاز / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / محمد حسن / طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / محمد إبراهيم / أيمن حفني / إبراهيم حسن / عبد الله جمعة / محمود عبد العاطي.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدى.

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد إبراهيم / أيمن حفني / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

وإليكم الآن قائمة فريق الاتحاد السكندري التي سوف تكون حاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الزمالك:

حراسة المرمى: الهاني سليمان / محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد بازوكا / رمزي خالد / مروان النجار / ويلسون / كريم الديب.

خط الوسط: أحمد الألفي / نور السيد / أحمد داودا / ديدييه كوريه / محمد حسن / محمد ناصف / أحمد مجدي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه / خالد قمر / جدو / بناهيني.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الاتحاد السكندري المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الزمالك:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد بازوكا / رمزي خالد / ويلسون / كريم الديب.

خط الوسط: نور السيد / أحمد الألفي / أحمد داودا / ديدييه كوريه.

خط الهجوم: رزاق سيسيه / بناهيني / خالد قمر.

المدير الفني: المصري حلمي طولان.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الزمالك إضافة إلى فريق الاتحاد السكندري حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز الثاني: فريق الزمالك، يمتلك في رصيده 17 نقطة.

المركز الخامس: فريق الاتحاد السكندري، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الزمالك حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق بتروجيت 0/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/5 فريق الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/0 فريق القادسية الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق مصر المقاصة 1/0 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/0 فريق النجوم، الدوري المصري الممتاز.

فريق إنبي 4/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 0/3 فريق طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

فريق سموحة 1/1 فريق الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك 1/2 فريق المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز.

فريق القادسية الكويتي 1/1 فريق الزمالك، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الزمالك 0/1 فريق منية سمنود، كأس مصر.

فريق الزمالك 0/2 فريق الإنتاج الحربي، كأس مصر.

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