موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الاسباني الاحد 28/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مساء يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الإسبانية وأيضاً عشاق مباراة كلاسيكو الأرض، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وريال مدريد في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مساء يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد تحديداً في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، سوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، وأيضاً سوف يكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن مباراة برشلونة وريال مدريد سوف تكون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وريال مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الانفراد وحيداً دون أي شريك بصدارة جدول ترتيب مسابقة الليغا الإسبانية.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً مدى أهمية مباراة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، وخاصة وأن فوزه في هذه المباراة سوف يجعل الفارق بينهما يصل إلى 7 نقاط كاملة، وهو فارق النقاط الذي سوف يُزيد من حظوظ الفريق الكتالوني كثيراً من أجل الاحتفاظ بلقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

وبكل تأكيد يعلم فريق برشلونة جيداً أن هذه المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، وذلك نظراً لغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هذه المباراة بسبب إصابته بكسر في مرفق ذراعه الأيمن، مما سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على الفريق الكتالوني بدون أدنى شك.

وكان فريق برشلونة قد نجح في تخطي أولى العقبات بدون نجمه الأول ليونيل ميسي في منتصف الأسبوع الماضي، وذلك حينما فاز على حساب ضيفه فريق إنتر الإيطالي بهدفين مقابل لا شئ في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من تخطي هذه العقبة إلا أن فريق برشلونة قد وجد العديد من الصعوبات في هذه المباراة الماضية أمام فريق إنتر، مما يؤكد بدوره على أن فريق برشلونة سوف يُعاني طوال الفترة القادمة التي سوف يغيب فيها نجمه الأول ليونيل ميسي.

ومن جانبه كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في مباراة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، حيث جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / شومي.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / دينيس سواريز / فيليبي كوتينيو / أرثور / رافينيا ألكانتارا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم / منير الحدادي.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / فيليبي كوتينيو / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق ريال مدريد في وضعية سيئة للغاية قبل موعد مباراة كلاسيكو الأرض أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق الملكي طوال الفترة الماضية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ومن المؤكد أن هذه المباراة سوف تكون بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد، حيث ستكون الإقالة جاهزة للمدرب الإسباني من طرف إدارة النادي الملكي في حالة التعثر أمام الغريم التقليدي فريق برشلونة.

أما في حالة نجاح فريق ريال مدريد في الفوز بموقعة كلاسيكو الأرض، حينها سوف يفتح المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي صفحة جديدة مع الجميع داخل البيت الملكي، وخاصة وأن ذلك الانتصار سوف يُعيد الفريق الملكي من جديد من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني بكل قوة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام غريمه التقليدي فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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