موعد مباراة الأهلي والوصل في كأس زايد للأندية الأبطال الأحد 28/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والوصل، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العربية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والوصل، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوصل.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والوصل، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والوصل في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة الأهلي والوصل

موعد مباراة الأهلي والوصل، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق الوصل الإماراتي في مساء يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر 2018 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والوصل تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والوصل والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والوصل، سوف تكون مباراة الأهلي والوصل منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الأهلي والوصل والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والوصل، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الوصل الإماراتي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق في مباراة الإياب على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُحتم على المارد الأحمر ضرورة حسم الأمور من مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره.

وعلى الرغم من نجاح فريق الأهلي في التأهل إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا منذ أيام قليلة، إلا أن المارد الأحمر لا يمر بحالة جيدة على المستوى الفني على الإطلاق، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق وفاق سطيف الجزائري كان قريباً للغاية من إقصاء فريق الأهلي لولا سوء حظ الفريق الجزائري أمام المرمى.

ومن جانبها لم ترضى جماهير القلعة الحمراء تماماً بالمُستوى الباهت الذي ظهر به فريق الأهلي في المباراة الماضية أمام فريق وفاق سطيف، حيث اكتفى لاعبو فريق الأهلي بالدفاع طوال أحداث المباراة، والتي انتهت على وقع فوز فريق وفاق سطيف الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد في نهاية المطاف.

ولم ينفع فريق الأهلي في هذه المباراة سوى فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن منافس فريق الأهلي القادم في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا سوف يكون خصمه الدائم وهو فريق الترجي الرياضي التونسي الذي يبدو عازماً على الثأر هذه المرة من المارد الأحمر.

ومن جانبه كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الوصل الإماراتي، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي / محمد الشناوي / علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / ساليف كوليبالي / أحمد علاء / أيمن أشرف / سعد الدين سمير / محمد هاني / صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور / هشام محمد / عمرو السولية / كريم نيدفيد / محمد شريف / أحمد الشيخ / ميدو جابر / أحمد حمودي / وليد سليمان.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن / وليد أزارو.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الوصل الإماراتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / أحمد علاء / ساليف كوليبالي / صبري رحيل.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / أحمد حمودي / ميدو جابر / محمد شريف.

خط الهجوم: وليد أزارو.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق الوصل الإماراتي جاهزاً من أجل خوض هذه المباراة الصعبة أمام مضيفه فريق الأهلي، علماً بأن فريق الوصل بات هو الممثل الوحيد الآن لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في نسخة الموسم الحالي.

وهو الأمر الذي سوف يُحفز فريق الوصل كثيراً من أجل تقديم كل ما يملك سعياً للتأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، ولعل ما قد يُساعد فريق الوصل أكثر على تحقيق هدفه أن مباراة الإياب سوف تكون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة العربية، أي أنه سوف يحظى بدعم جماهيري كبير أمام فريق عريق مثل فريق الأهلي.

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